XALIMANEWS -La zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) est entrée officiellement en vigueur hier, 1er janvier 2021. Elle est naturellement la plus grande zone de libre-échange au monde avec un « marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et son PIB combiné d’environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l’UA » selon Aps. Ainsi, 90% des échanges de biens et de services seront dégrevés des droits de douane. Elle veut aussi ‘’renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial ; promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l’agriculture et la sécurité alimentaire ; et résoudre les défis de l’appartenance à une multitude d’organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d’intégration régionale et continentale’’. Mais pour le moment, Zlecaf n’est ratifiée que par 34 pays de l’union africaine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy