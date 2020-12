« Cette deuxième vague est plus virulente. On ne peut pas économiser le respect des mesures barrières. Aujourd’hui la riposte c’est le respect strict des mesures barrière, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique etc. Si tous les sénégalais respectent ces mesures nous allons avoir un impact très positif sur la mesure de la pandémie… Aujourd’hui il nous semble être prématuré d’aborder les choses en termes d’état d’urgence. Nous sommes dans une stratégie évolutive. Et dans l’état actuelle de la situation, nous maîtrisons les choses… Le Conseil national de gestion de l’épidémie (Cnge) est l’instance stratégique de réflexion. Il analyse sur le plan scientifique tout ce qui se passe autour de nous. Si une situation mérite que le Cnge prenne une décision, quelle qu’elle soit elle la prendra dans l’intérêt des populations. Mais des restrictions spécifiques par rapport à un pays, le Cnge n’a pas encore adressé la question de cette manière », a dit Abdoulaye Diouf Sarr. Des propos rapportés par IGFM.

