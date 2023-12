Après la DGE, indique le journal, le mandataire et les avocats prévoient de se rendre au ministère de la Justice, aux locaux du ministère de l’Intérieur et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). À chaque étape, ils seront accompagnés d’un huissier. Les avocats de Ousmane Sonko et son mandataire concertent leurs efforts pour identifier des solutions alternatives. Ils envisagent de saisir le Conseil constitutionnel ainsi que la Commission électorale nationale autonome (CENA).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy