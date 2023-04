Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène estime que les régulateurs sociaux ont une grande responsabilité en cette période marquée par des tensions de tous bords, des séries d’arrestations et des confrontations entre des populations et des forces de défense et de sécurité. « Nous n’avons pas le droit de nous taire sans en parler, sans dire que ce qui se passe actuellement n’est pas la bonne voie ». A ce titre, le porte-parole de la famille Ndiéguène invite tout un chacun à « se reprendre, se ressaisir et essayer de travailler pour que cette paix qui malheureusement est entrain de pâtir reste toujours le socle de notre société ».

La famille Ndiéguène a commémoré dans la nuit du mardi 18 avril la nuit du Destin communément appelé Leylatou Qadr. Cette nuit qui coïncide à la révélation du Coran sur le prophète Mouhamed (PSL) est considérée par les Oulémas et jurisconsultes musulmans comme la meilleure nuit du mois de Ramadan. Selon Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, la nuit du Destin revêt un caractère particulier. « C’est une nuit de paix et de cohésion sociale et du respect des valeurs humaines, une grande nuit consacrée par la révélation du Saint Coran », a estimé le porte-parole de la famille d’El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène. A l’en croire, il s’agit d’ « un message divin éternel d’Allah SWT qui a envoyé ce message à l’incomparable prophète PSL. C’est un message de paix que nous devons vivre tout le temps, à tout moment et pour le bien de l’humanité ».

