Nous avons tous vu aux Etats-Unis comment les grands groupes médiatiques, les administrateurs de réseaux sociaux ont censuré le Président Trump, de hauts fonctionnaires, et des groupes de soutien qui diffusaient délibérément des mensonges dans le but d’alimenter la violence des uns contre les autres, d’embraser le pays. Le Sénégal doit s’en inspirer et l’appliquer dès maintenant. Tous les propos destinés à mettre le feu aux poudres tels que les « ni-oui, ni-non » d’un Président sans parole, les appels au massacre à la machette d’un député méprisable, les mensonges volontaires de pseudo juristes, les falsifications de politiciens et opportunistes sans scrupule, doivent tous être bannis des médias non corrompus.

Dans le cas du Sénégal, ce genre d’individus sans foi ni loi est encore plus condamnable étant donné que tout le monde sait que c’est depuis la présidence de Abdoulaye Wade que cette question a été réglée, et que c’est pour ne plus y revenir jusqu’à l’extinction du soleil qu’il a été proposé aux sénégalais durant le référendum 2016 d’en faire une « clause d’éternité ». Donc lorsque l’initiateur de ce referendum ose dire aujourd’hui « ni-oui, ni-non » aux sénégalais, laissant sous-entendre que finalement il a le choix de considérer ou non qu’il y’a un « … sauf moi » à la fin de cette clause, c’est qu’il prend vraiment les gens pour des c….

