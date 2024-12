Obsèques Dan Marcel, Josey en larmes : « Tu vas terriblement nous manquer à moi, à Serey… je t’aimerai toujours »

XALIMANEWS- La mort de Marcel DAN, ex-membre du groupe 2Boyz, a plongé le monde de la musique dans une profonde tristesse. L’artiste Josey, marraine musicale de Marcel et productrice de leur groupe, a partagé un message émouvant pour rendre hommage à l’homme qu’elle a aimé sincèrement, malgré son cœur imparfait. Dans un post publié sur ses réseaux sociaux, Josey exprime sa douleur et son affection pour celui qu’elle considérait comme un fils.

Un hommage du cœur

« Va en paix, mon fils ?? », écrit Josey, un message bouleversant qui témoigne de l’affection profonde qu’elle portait à Marcel. « Je t’ai aimé sincèrement, avec mon cœur si imparfait », poursuit-elle, soulignant la sincérité de leur relation et l’amour inébranlable qu’elle éprouvait pour lui. Cette déclaration émotive révèle l’impact que Marcel a eu sur sa vie, mais aussi la connexion spirituelle et personnelle qui les unissait.

Une douleur partagée

Dans ses mots, Josey se confie aussi sur l’absence que laissera Marcel dans sa vie et celle de Serey, une autre figure de la scène musicale. « Tu vas terriblement nous manquer à moi, à Serey », affirme-t-elle, partageant la douleur de la perte avec ses proches et les autres membres de la communauté musicale. Ce n’est pas seulement un artiste qui disparaît, mais un être cher qui laisse un vide dans les cœurs de ceux qui l’ont connu.

Un adieu empreint de sagesse et d’humour

Josey, dans son message, fait aussi référence à la façon dont elle imagine Marcel dans l’au-delà, en le conseillant d’être sage et de continuer à faire rire « Le Père ». « Faut faire rire Le Père einh », écrit-elle, un appel à la joie et à la légèreté, fidèle à l’esprit de Marcel. « Dès que tu le vois net, commence à danser », ajoute-t-elle avec tendresse, évoquant l’humour et la vivacité qui caractérisaient Marcel, et qui, selon elle, continueront de briller là où il se trouve.

L’impact d’une carrière marquante

Josey termine son hommage en exprimant sa gratitude d’avoir connu Marcel et d’avoir eu l’honneur de le présenter au public. « Heureuse de t’avoir connu », déclare-t-elle. « Heureuse de t’avoir officiellement porté aux yeux du public, je le referais mille fois si c’était à refaire », ajoute-t-elle, montrant à quel point elle croyait en son talent et sa personnalité. Elle rappelle également que Marcel a accompli sa mission et marqué son existence de manière indélébile.

« Retournes vers ton créateur car tu as accompli ta mission, tu as marqué ton existence », écrit-elle, soulignant que Marcel laisse une empreinte profonde dans l’industrie musicale et dans les cœurs de ceux qui l’ont croisé.

Une perte inestimable

Marcel DAN, l’un des piliers du groupe 2Boyz aux côtés de Chris, laisse une trace indélébile dans le monde de la musique ivoirienne. Sa disparition crée un vide immense, non seulement dans le cœur de ses proches mais aussi dans l’univers musical qu’il a marqué de son talent et de sa personnalité. Comme le dit Josey, « tu laisses un grand vide dans nos cœurs », une perte que beaucoup, à l’image de la marraine musicale, peineront à combler.

Que la terre lui soit légère, et que son héritage musical continue de vivre à travers les souvenirs qu’il a laissés.