XALIMANEWS: C’est fait. Après des semaines de rumeurs et de négociations, le Paris Saint-Germain a officialisé la deuxième recrue de son mercato estival de l’année 2021. Ce mardi après-midi, le PSG a officialisé le transfert d’Achraf Hakimi. Arrivé à Paris lundi soir, le joueur marocain a passé sa visite médicale ce mardi avant de signer un contrat de quatre ans avec le club francilien. Considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste actuellement, le défenseur latéral de 22 ans a brillé à l’Inter Milan la saison passée et a largement contribué au Scudetto remporté par son équipe en Serie A. Après un an seulement en Italie, Achraf Hakimi va donc commencer une nouvelle aventure à Paris. Le directeur sportif parisien Leonardo cherchait à tout prix un défenseur latéral droit après la fin du prêt l’Alessandro Florenzi, et a également trouvé un renfort de poids pour l’avenir en la personne d’Achraf Hakimi. Le PSG aurait payé quelque 70 millions d’euros à l’Inter Milan pour le transfert du joueur formé au Real, qui est donc la deuxième recrue parisienne de l’été après l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Il ne devrait en revanche pas être le dernier à rejoindre le Parc des Princes cet été, puisque des accords pour les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma seraient déjà bouclés.

