Officiel: Déthié Fall quitte a la coalition Samm Sa Kaddu et rejoint Pastef 

XALIMANEWS: On le murmurait ces derniers jours sur la toile c’est maintenant officiel

Déthié Fall quitte la coalition Samm Sa Kaddu dirigée par Barthélemy Dias et rejoint le Parti au pouvoir Pastef à quelques jours des législatives prévues ce 17 novembre.

Il l’a fait savoir lors de sa conférence de presse de ce mercredi.

« À partir d’aujourd’hui j’ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu. Et j’engage le parti et ses membres à faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef », a-t-il déclaré

