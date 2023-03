‘’L’exigence de mettre à jour les listes électorales avant ce scrutin trouve son fondement dans le Code électoral, notamment à son article L.37 alinéa 5, qui prévoit qu’avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales est décidée par décret’’, rappelle Antoine Félix-Abdoulaye Diome dans le projet de décret portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle du 25 février 2024. Selon le ministre, ‘’il importe dès lors de procéder à cette mise à jour du fichier électoral, pour permettre aux citoyens sénégalais qui auront dix-huit (18) ans révolus à cette date, mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n’ayant pas encore accompli cette formalité de pouvoir s’inscrire’’. Les commissions administratives qui seront instituées à cet effet par les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets ou Chefs de représentations diplomatiques ou consulaires) se chargeront de l’exécution de différentes opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales, souligne t-on dans le texte. Le document précise que ‘’les demandes d’opérations auprès des commissions administratives par les électeurs prennent fin le mardi 02 mai 2023, aussi bien sur le territoire national qu’à l’Etranger’’ et que ‘’seules les décisions de justice et celles des chefs de représentation diplomatique ou consulaire sont prises en compte dans la période du mercredi 03 au samedi 06 mai 2023’’. ‘’Par dérogation aux dispositifs de l’article R 43 alinéa 4 du code électoral, les services centraux disposent d’un délai de vingt (20) jours allant de la clôture des opérations de la révision exceptionnelle jusqu’au vendredi 26 mai 2023 pour le traitement et l’exploitation des données issues de la révision exceptionnelle des listes électorales’’, renseigne le projet de décret en son article 10. De même, ‘’les listes des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sont déposées ou envoyés aux autorités administratives, diplomatiques ou consulaires ainsi qu’aux secrétariats des maires et conseillers départementaux, au plus tard le mercredi 31 mai. Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales est affiché le mercredi 31 mai 2023’’. Du 1er juin au 15 juin 2023, tout électeur omis ou faisant l’objet d’une erreur purement matérielle portant sur son Inscription et détenant son récépissé dispose d’un délai de 72 heures pour saisir directement ou par l’intermédiaire de la C.E.N.A, le président du Tribunal d’Instance du ressort ou le chef de la Représentation diplomatique ou consulaire s’il réside à l’étranger, pour être rétabli dans ses droits.

