XALIMANEWS-Auteur de 100 buts en cinq saisons avec Marseille, Mamadou Niang est une icône dans la cité phocéenne. Invité de “Salon des Légendes » du Phocéen Mag, l’ancien capitaine a livré quelques anecdotes. L’ancien international sénégalais a révélé un de ses regrets sous le maillot marseillais.

« Si j’ai un regret, c’est de ne pas avoir eu le titre en 2009. J’aurais aimé gagner avec Eric Gerets en tant qu’entraîneur, Pape Diouf en tant que président et M.Dreyfus en tant qu’actionnaire. Bordeaux fini avec 12 victoires de suite. On craque contre Lyon. On avait abordé le match avec beaucoup d’envie et de confiance. Mais on prend un penalty rapidement, on court après le score », a-t-il fait savoir.

Quelques années après, l’ancien buteur de Marseille évoque ce qui avait manqué à son équipe. « Ce match m’a beaucoup rappelé le match de Liverpool où il nous fallait un nul pour nous qualifier en Ligue des champions et où on perd 4-0. On y va tellement avec l’envie de faire plaisir au public qu’on s’emballe et qu’on se fait punir directement par l’équipe adverse. On aurait plus dû jouer avec de l’expérience, de la réflexion. On a voulu jouer avec le cœur et ça nous a porté préjudice », a-t-il ajouté.