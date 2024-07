Omar Youm, Abdou Mbow et Cie au domicile de Bah Diakhaté pour apporter soutien et réconfort à sa famille

XALIMANEWS-Une délégation de l’Alliance pour la République (APR), dirigée par Me El Hadji Omar Youm, s’est rendue chez le père de l’activiste Bah Diakhaté. Cette délégation comprenait Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), ainsi que la députée Aïda Sougou et d’autres responsables de l’ancien parti au pouvoir. Ils ont exprimé leur soutien à la famille de Bah Diakhaté, actuellement détenu depuis plus de deux mois pour diffusion de fausses nouvelles, comme rapporté par Les Échos.

Les proches de Bah Diakhaté ont exprimé leur gratitude envers le Président sortant, Macky Sall, ainsi que tous les membres de l’APR pour leur soutien. Rappelons que Bah Diakhaté avait été arrêté simultanément avec le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Ndao par la Division des investigations criminelles (DIC), après avoir critiqué le Premier ministre Ousmane Sonko dans une vidéo en réaction aux propos de ce dernier sur l’homosexualité, lors de la visite de l’opposant français Jean-Luc Mélenchon.