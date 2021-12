Invité sur le plateau de la TFM ce matin, Dr Babacar Niang fustige le manque de sérieux dans la surveillance de l’aéroport et fait des révélations. « Je ne suis pas surpris de l’apparition du variant Omicron au Sénégal. Lorsqu’on a annoncé la nouvelle vague en Europe surtout en France, j’avais prévenu que les avions qui viennent au Sénégal ne font l’objet d’aucune surveillance, donc le variant sera au Sénégal. Alors, on devait se préparer et surtout accentuer la surveillance de l’aéroport. Parce qu’il n’y a pas une surveillance sérieuse au niveau de l’aéroport », à déclaré le directeur de Suma-Assistance. Il révèle ainsi, « Il y’a une compagnie aérienne c’est moi qui faisais les tests pour leurs clients, pendant 3 semaines personne ne surveillait les tests des passagers. C’est au bout de la quatrième semaine que les autorités aéroportuaires se sont levées pour demander la provenance de ces tests. Ça m’avait même valu une convocation. Ils m’ont demandé pourquoi je faisais des bulletins de voyage, et j’ai répondu que je n’en faisais pas, mais c’est un voyageur qui m’a trouvé dans mon bureau pour que je lui fasse un test, et je l’ai fait puis remis les résultats. On est resté 4 semaines sans aucune surveillance des passagers à l’aéroport. Donc c’était prévisible qu’Omicron soit là ».

