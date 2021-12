On ne peut punir des idées, parce qu’elles sont immatérielles. A Kédougou ou à Ndioum, Guy Marius Sagna a déjà essaimé des idées impérissables. Il incarne une nouvelle idée de la nation, du patriotisme, de l’espoir. Il est une idée que rien ne peut briser. Les imbécilités politiques d’un régime incapable de se mouvoir dans une démocratie n’y changeront rien. La conception que Macky Sall a du pouvoir est chaque prouvée par un ostracisme fou, démesuré, outrancièrement arrogant. Les fonctionnaires sont désormais tous exposés à la folie de ce régime. Face aux exactions légales de Macky nous n’avons d’autre alternative que de lui opposer des exactions légitimes. Ce que ses ouailles et ses partisans drapés du manteau de la société civile appellent génie n’est qu’absence du sens de l’honneur en politique. Macky est juste l’incarnation de l’indignité en politique. Il a détruit les vieux et solides ressorts de notre chère nation en introduisant le clanisme et la division. Maintenant il s’attaque aux fondements de l’état Chez Macky le pouvoir n’est pas la fin suprême, non. C’est la seule fin. Dieu, raison, morale ne sont pour lui que des moyens. Comparé au pouvoir, Dieu n’est pour lui qu’un condiment. Face au pouvoir la raison ne lui apparait que comme un obstacle, d’où son incohérence morbide. Quant à la morale, elle n’est pour lui qu’un affiquet sur les pans de la veste du diable incarné en homme. Alassane K. KITANE

