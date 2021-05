« Elle apporte plus de deux décennies d’expérience et a servi dans diverses opérations de paix, plus récemment en tant que commandant adjoint de la force et commandant par intérim de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (FNUOD). Elle sera la première femme officier général à occuper ce poste », renseigne le texte.

Chef d’état-major de la défense des forces armées sénégalaises, le général Birame Diop apporte avec lui plus de 30 ans d’expérience militaire. « Il a précédemment occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal et de chef d’état-major de l’armée de l’air. Il a été adjoint et chef des opérations aériennes à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) de 2002 à 2003 et a mené une brillante carrière dans les forces armées sénégalaises. Il a été détaché auprès des organisations non gouvernementales, partenaires pour le changement démocratique de 2009 à 2013 », renseigne un communiqué posté sur le site des Nations unies.

