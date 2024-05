Opacité autour des renonciations fiscales aux sociétés minières : Un cadeau de 234,989 milliards de FCFA au détriment du trésor public de 2015 à 2018

XALIMANEWS-Depuis 2015 jusqu’en 2018, les renonciations fiscales et douanières accordées aux sociétés minières ont fait l’objet d’une totale opacité, privant ainsi le trésor public d’une manne financière substantielle.

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, cette décision a abouti à une perte estimée à 234,989 milliards de FCFA, offerte en grande partie à certaines entreprises, au détriment des finances de l’État.

Le journal informe que parmi les bénéficiaires de ces renonciations fiscales, on compte des entreprises telles que SOCOCIM, Les Ciments Du Sahel, Grand Côte Opération, Dangote Cement, Sabadola Gold Opérations, Mako Exploration, Petowal Mining Sa, et Agem Sénégal, qui ont cumulativement reçu des avantages fiscaux conséquents. Par exemple, SOCOCIM a bénéficié de 34,2 milliards de FCFA, Les Ciments Du Sahel de 25,8 milliards, Grand Côte Opération de 23,9 milliards, et ainsi de suite.

Une des renonciations les plus remarquables concerne le paiement de la TVA, pour lequel l’État a accepté de perdre la somme colossale de 159,829 milliards de FCFA, ajoute le journal.

Cette concession aux sociétés minières, qui brassent des milliards au Sénégal, soulève des questions quant à la transparence et à l’équité des politiques fiscales et douanières du pays.