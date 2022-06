Et de conclure : « cette opération à terme va nous permettre de « renforcer les capacités nationales dans la planification et l’exécution des opérations de collecte ; dans le traitement et l’analyse des données qui en sont issues ; mais aussi dans la publication et la dissémination des résultats obtenus. Enfin, elle va renforcer l’expertise nationale en matière de planification et de management des opérations de recensement, collecte, traitement et analyse des données. »

