Opérations douanières : Une contrevaleur de 1,3 milliard en produits prohibés saisie entre janvier et novembre 2024

XALIMANEWS-Les Unités fluvio-maritimes douanières intensifient leurs efforts pour contrer le trafic de produits interdits en mer. Entre la fin novembre et le début décembre 2024, la Subdivision des Douanes du littoral sud a procédé à des saisies importantes, comprenant du chanvre indien et des faux médicaments, dont la valeur totale est estimée à plus de 103 millions de francs CFA.

La Brigade fluviomaritime des Douanes de Fimela a notamment intercepté 407 kg de chanvre indien et 82 cartons de faux médicaments, incluant principalement des aphrodisiaques et des antalgiques, dans les zones de Niodior, Guéréo et Sendou. De son côté, la Brigade maritime de Toubacouta a saisi 570 kg de chanvre indien dans le Delta du Saloum, ainsi que des flacons de paracétamol injectable.

Depuis janvier 2024, les unités maritimes sénégalaises ont confisqué des produits prohibés d’une valeur totale de 1,335 milliard de francs CFA. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un renforcement des moyens humains et navals des Douanes sénégalaises, visant à lutter efficacement contre la criminalité transnationale. Les autorités appellent les populations à collaborer activement pour soutenir ces efforts et combattre le trafic illicite.