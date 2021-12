Le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), la compagnie Air Sénégal SA, l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (SAPCO) ainsi que plusieurs organisations dans le secteur du voyage et des transports aériens sillonnaient la France lors de la première édition des Journées de Promotion du Tourisme et des Transports Aériens (JPTTA)*.

Les nouvelles offres touristiques comme les facilités de voyages et d’investissements au Sénégal viennent d’être présentées aux professionnels français du voyage et du tourisme. Du 22 au 26 novembre, trois grandes villes françaises à savoir Paris, Lyon et Marseille recevaient une délégation sénégalaise composée d’acteurs du Voyage et du Tourisme.

