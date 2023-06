‘’Nous avons toujours affirmé notre disponibilité et notre entière collaboration dans les procédures en cours, conformément au cadre légal et réglementaire. Étant donné que notre société n’a aucune autre vocation que de mener légalement ses activités financières afin de bénéficier de la solidarité nationale aux catégories les plus dévalorisées à travers des financements participatifs, des dons et des collectes de fonds dont les transactions afférentes sont régulièrement constituées. Elle est donc loin de toute contingence qui serait de nature à atteindre la sûreté de l’État ou à menacer le fonctionnement normal des institutions’’, confie la société Kopar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy