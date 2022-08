Remous au sein de l’Ordre des médecins du Sénégal. Un des membres, Fallou Samb, accuse le bureau de l’organisation de vol, complicité de vol et recel de deniers publics. Dans les colonnes de Source A, ce dernier affirme que la direction de l’Ordre, prétextant un don pour un vacataire victime des inondations, a débloqué des millions de francs CFA à l’insu du Conseil national, seul organe souverain depuis que le bureau «n’existe plus» puisque non renouvelé. «L’Ordre des médecins est une institution qui obéit à des lois et règlements, rappelle Fallou Samb. Son administration doit respecter une certaine déontologie. Nous demandons solennellement le remboursement de cette somme dans les plus brefs délais et qu’une enquête soit diligentée pour situer les responsabilités.»

