Sightsaves a organisé un atelier de redynamisation du réseau des parlementaires pour l’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite suivi de son assemblée générale, ce mercredi 1 mars 2023 dans un hôtel de la place.

L’objectif général de l’atelier est de redynamiser le Réseau des Parlementaires pour l’Inclusion des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite ainsi que la tenue de son Assemblée générale.

Cet atelier vise les objectifs suivants :

Informer et échanger avec les parlementaires sur les priorités ainsi que sur l’opportunité de la redynamisation du réseau ;

Identifier et mettre en discussion les leviers potentiels d’une collaboration efficace et efficiente entre parlementaires et sightsavers ;

Présenter les cadres de coopération pour le relancer le réseau ;

Partager avec les parlementaires sur le rapport de progrès du Sénégal

Résultats et produits attendus

Il est attendu de l’atelier les résultats et produits ci-après :

Les parlementaires prennent connaissance du réseau sur tous ses aspects et de l’état d’avancement de la réactualisation du réseau ;

Les parlementaires ont une claire visibilité de leurs missions pour l’Inclusion des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite. Les parlementaires et élus locaux conviennent de la situation des personnes et des actions à entreprendre ;

Le réseau est réactualisé ;

« Le Sénégal a connu une avancée significative en matière de promotion et de protection sociale des personnes handicapées. L’amélioration de cette gouvernance devrait se traduire, entre autres, par une mise à jour des cadres législatif et réglementaire, le renforcement des capacités des acteurs concernés et la mise en place de dispositifs adéquats permettant d’assurer un suivi et un contrôle de son effectivité,

dans la mesure où les parlementaires doivent participer au contrôle en amont et en aval de la promotion et de protection sociale des personnes handicapées et à mobilité réduites, il est pertinent de les sensibiliser sur les enjeux et les défis de leurs missions à travers un réseau dédié exclusivement à l’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Le succès de cette dynamique, fut la création du Réseau des Parlementaires pour l’Inclusion des Personnes Handicapées au courant de la 13ème Législature. L’ambition du rèseau est de créer un espace de diaIogue et d’échanges d’expériences dans Ie cadre d’un partenariat national entre parlementaires, les partenaires techniques et la societé civile.

En effet, malgré ses résultats non probants, le réseau a consacré plusieurs priorités à savoir : l’accès à l’éducation, aux services de santé, le transport pour les personnes souffrant de handicap. Ces axes thématiques qui décriptent la situation socioéconomique des personnes handicapées et à mobilité réduites, constituent à présent des problématiques larges et variées en ce sens qu’elles interpellent plusieurs niveaux le développement économique et social.

C’est pourquoi, les parlementaires ont magnifié l’importance de la dynamisation du Réseau des Parlementaires pour l’Inclusion des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite. Le réseau ayant besoin de stabilité pour assoir les bases fondamentales de sa mission, il était opportun de relever durablement son potentiel d’influence à l’Assemblée Nationale.

Cette situation pose la nécessité d’une nouvelle dynamique pour permettre d’impulser une approche prenant en compte les recommandations des ODD notamment les objectifs 1, 4, 8, 10, 11, 16 et 17. L’approche systémique de l’inclusion sociale et économique des personnes en situation de handicap reposant sur plusieurs services essentiels, la mobilisation de toutes les compétences, notamment celles des décideurs politiques s’avère impérative.

Tenant compte du rôle crucial des parlementaires dans les réformes juridiques et institutionnelles pour l’Inclusion des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite, il est fondamental qu’ils se mobilisent pour ledit réseau.

Loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées ». Nous dit M. Cheikh Ibrahima Seck, représentant de Sightsaves Sénégal.