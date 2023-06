XALIMANEWS: “Organiser un dialogue,se targuer de maitriser la situation ,parler avec condescendance au peuple sénégalais. Le lendemain une décision de justice met le pays à feu et à sang.Les fds épuisées ne tiennent plus devant la révolte populaire. Aucun participant à ce dialogue ne peut s’adresser à la jeunesse. Tout le monde rase les murs et cherche à se bunkériser . Preuve que la cassure est profonde. Et l’intelligence commande d’avoir le profil bas. Mais l’intelligence est devenue une denrée rare chez les tenants du pouvoir car victime d’une insolente ivresse et une méchanceté insatiable”, a posté Pape Alé Niang

