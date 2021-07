Ensuite, pour Simone Gbagbo, les Ivoiriens doivent avoir pour objectif ultime la recherche de la paix et de la cohésion Au-delà de l’affection, de l’amitié, de l’amour et même, de l’attachement que tous nous portons à la personne du Président Laurent Gbagbo« . Dans cette quête ultime, pas de place pour les petits sentiments fait savoir Simone Gbagbo. « Le temps n’est plus aux imprécations ! Ne donnons donc aucune place à l’amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Levons-nous plutôt et avançons nos yeux fixés sur la vision. », recommande Simone Gbagbo.

« Après 10 ans loin des siens et de son peuple, le Président Laurent Gbagbo nous est revenu le jeudi 17 juin 2021, avec une victoire magnifique sur toute l’adversité et un procès international. Je bénis le nom de l’Eternel qui, jour après jour, a su le couvrir de son assistance et l’a délivré de ses ennemis qui étaient plus forts que lui » , se réjouit Simone Gbagbo dès l’entame de l’adresse qu’elle publie le 6 juillet 2021.

