XALIMANEWS: La vidéo (voir capture) avait fait le tour des réseaux sociaux en fin janvier. On y voyait deux jeunes, sur une moto, arracher par surprise le sac d’un responsable d’un service de transfert d’argent. Les faits s’étaient produits à Ouest-Foire. Après leur forfait, les deux mis en cause, qui avaient un butin de 6 millions de Fcfa, s’étaient rendus en Gambie. Ce qu’ils ignoraient, est que la Dic, qui les avaient identifiés en exploitant les images de la vidéo surveillance, avait émis un signalement au niveau des frontières après avoir suivi leurs traces. Dès leur retour au Sénégal, les deux suspects ont été cueillis et placés en garde à vue. D’ailleurs, c’est demain qu’ils seront déférés devant le procureur. On apprend qu’un autre gang, qui avait commis un « coup » pareil, a été mis hors d’état de nuire; informe Libération Online.

