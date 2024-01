En 1236, à Kirina, se déroula la célèbre bataille qui opposa le roi magicien Sosso Soumaoro Kanté et le grand chasseur guerrier Soundjata Keita. De cette bataille va naître le plus grand empire de l’Afrique de l’Ouest et la plus vieille Charte des droits de l’homme. Soundjata Keita, proclamé roi du Mandé après sa victoire, va réunir à Kurukan Fuga les dignitaires de l’empire pour élaborer la Charte du même nom.

Le « KAL » ou cousinage à plaisanterie cher aux peuples du Mandé est un des ciments de la société issue du grand empire du Mali. Les patronymes Sall sont cousins des Ndao, les Seck cousins des Gueye, les Sereres sont les captifs des Toucouleurs, le Diola est presque comme le Serere, ils sont parents, on peut classer les Toucouleurs près des Sereres, ils s’aiment (ce sont des gamou)…autant de situations offertes aux communautés pour se taquiner, s’insulter, se chamailler dans le seul but finalement de raffermir les liens, de tisser des ponts, établir des points de rencontres susceptibles de prévenir les conflits et préserver la paix et la concorde dans une société multiculturelle et multiéthniques.

