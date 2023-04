Selon lui, le dialogue a été à l’origine de tous les progrès démocratiques et sociaux au Sénégal, et non les affrontements stériles. « Voilà pourquoi notre parti, comme chacun le sait et cela depuis sa création, est un partisan résolu du dialogue constant entre les acteurs politiques, quelles que soient par ailleurs leurs orientations et leurs ambitions. Il ne s’agit pas de nier les différences politiques entre les partis ni d’altérer la compétition démocratique, mais de réunir les conditions d’un consensus autour des règles du jeu politique devant permettre aux Sénégalais d’exprimer leur souveraineté dans les meilleures conditions. Dans cette voie, deux obstacles devraient être évités. Le premier serait de refuser le débat et la recherche de consensus sur les préoccupations exprimées par les parties prenantes. Il ne doit pas y avoir de question taboue. Tout doit être mis sur la table. Le second obstacle serait de mettre en avant des préalables et des injonctions aboutissant à conclure la discussion avant même son commencement. Nous invitons donc tous les acteurs à éviter ces deux obstacles et à s’engager dans la voie d’une discussion sereine permettant de définir un ordre du jour et des termes de référence consensuels, pour un dialogue fécond au grand bénéfice de notre peuple », conclut le président du PLD/AND Suqali Oumar SARR.

