XALIMANEWS : La 6ème édition du Salon International des Mines (SIM) s’est tenue aujourd’hui. Pour cause de Covid-19, l’événement s’est déroulé en mode virtuel, sous l’égide du Ministère des Mines et de la Géologie. A sa prise de parole, le Dr Oumar SARR a dit : « Le contexte de Covid-19, qui nous a obligés à changer le format traditionnel de nos rencontres, est en soi révélateur de la vulnérabilité de certains secteurs vitaux de notre économie face aux chocs exogènes. Il nous faut, dès lors, innover et sortir des circuits classiques de production pour mieux structurer notre résilience. C’est le lieu pour moi de saluer la contribution fort appréciable du secteur minier sénégalais dans la lutte récente contre la pandémie, par des appuis multiformes et appréciés à l’Etat tant au niveau central qu’au niveau communautaire ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy