XALIMANEWS- Ousmane Diakhaté, secrétaire général du Rasiaat (Regroupement des acteurs du secteur industriel et agroalimentaire de Touba) dément l’information selon laquelle la production arachidière de l’année 2020 est estimée à 1 million 800 mille tonnes et parle d’échec. « Il n’y a plus d’arachide au Sénégal la bonne semence a été exportée ce qui fait que nous n’avons pas pu avoir une bonne récolte », indique-t-il. Poursuivant, il dira qu’au Sénégal ce qui a été récolté cette année ne dépasse pas 700 mille tonnes: « ce qu’ils ont dit, techniquement, n’est pas faisable. Les chinois ont exporté 400 mille tonnes. L’arachide que nous consommons vient du Burkina Faso ». Pour étayer ses dires il indique que le litre d’huile est vendu à 1250 frcs sur le marché alors que si on avait 1 million 800 mille tonnes, il coûterait 900 frcs . Il plaide ainsi pour le capital semencier soit préservé par l’État. Ousmane Diakhaté était l’invité de RFM Matin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy