XALIMANEWS: Selon toujours Me Tall, avocat d’Ousmane Sonko: « Ousmane Sonko n’a que 24 heures pour choisir ses conseils au niveau de l’Assemblée nationale et et pour sa défense alors qu’il est entre les mains des forces de l’ordre». L’ avocat à La défense de Sonko déclare: « Ousmane Sonko est entre les mains du GIGM vers peut-être la Section de Recherche. On ne sait pas encore. Il reste en garde à vue jusqu’à lundi ». Par ailleurs, Me Tall avance un « complot ourdi » suite à la seconde procédure de levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko.

