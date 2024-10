Ousmane Sonko annonce l’ouverture du Port de Foundiougne

En campagne électorale, le leader du Pastef a annoncé que le port de Foundioune-Dakhounga sera ouvert et que toutes ses activités vont reprendre. L’objectif dit Ousmane Sonko, « c’est qu’il devienne un port de réception entre Dakar et la Casamance, afin que les bateaux puissent y effectuer une escale. Cela pourra beaucoup aider au projet de désencombrement de Dakar en réduisant le trajet des camions venant du Mali et en développant cette zone ».