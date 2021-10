Ousmane Sonko a réagi à l’agression que lui et ses partisans ont subie hier à Ziguinchor alors qu’il était en tournée dans le Sud. Il a réagit lors d’une conférence de presse tenue à Ziguinchor ce mardi. « Ici à Ziguinchor c’est un suicide d’avoir le courage d’attaquer Ousmane Sonko pour quiconque. Et je peux dire que c’est pareil partout au Sénégal à plus forte raison à Ziguinchor », a asséné le leader de Pastef. Il lance ainsi des avertissements « je dis que cela n’arrivera plus. C’est juste un avertissement, car si ça se répète le commanditaire, revenir à Ziguinchor lui sera impossible ». Si Ousmane Sonko à cette posture, c’est parce que « depuis hier je calme les gens parce que si je ne l’avais fait, un drame se serait passé », affirme-t-il. Il poursuit, « par cette occasion, je dis à tous les acteurs politiques de Ziguinchor que je n’ai pas de sens interdit ici. Je maitrise tous les quartiers et chemins, et je passerai là où le besoin se présentera sans hésitation. Je vais continuer d’aller à la rencontre des populations et s’il y’en a d’autres qui ont des nervis, ils n’ont qu’à les envoyer et ils verront combien de personnes se mettront face à eux ».

