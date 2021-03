Il ajoute: « Nous lançons un appel aux sénégalais et tous ceux qui se réclament de Pastef à comprendre que nous n’apprécions pas les attaques contre les groupes de presse et nous leur demandons également d’éviter toute pratique similaire. Nous appelons également à respecter la presse et la laisser exercer librement son travail. Nous souhaitons que la presse joue son rôle d’information et d’éveil de conscience et GFM le fait très bien», souligne Ousmane Sonko. S’agissant du «terrorisme intellectuel sur réseaux sociaux» imputés à ses militants Ousmane Sonko a apporté des précisions. «Les milliers de personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux ne peuvent pas engager la responsabilité du parti Pastef qui a une communication axée sur le débat d’opinion.», dit-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy