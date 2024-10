Ousmane SONKO continue de tirer sur la gestion du régime sortant et fait des révélations

XALIMANEWS: Le centre international de conférence Abdou Diouf a accueilli ce lundi la cérémonie de présentation du nouveau référentiel de politique publique mis en place par le régime en place. Prenant la parole à cet effet, le ministre Ousmane Sonko n’a pas raté l’occasion d’indexer ce qu’il qualifie d’« errements du régime sortant » en matière de gouvernance du pays contrairement au président Bassirou Diomaye Faye qui selon lui a matérialisé son attachement à une gouvernance transparente en ordonnant l’audit des finances publiques. « Vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques lors de votre passage de pouvoir en diligentant des audits parmi lesquels l’audit des finances publiques dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours, ont révélé les errements coupables du régime sortant », a déclaré le premier ministre, Ousmane Sonko. Ces « errements », d’après le chef du gouvernement, se sont traduits aujourd’hui, par « Les fragilités structurelles de l’économie Sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu’une administrative souvent inefficace plombée par la corruption. »

« Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d’années, c’est qu’en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l’indépendance sur notre pays », a indiqué M. SONKO.

Démontrant qu’ « Au moment du bilan, le constat est celui d’une économie marquée par des décennies de dépendances et de mauvaise gouvernance où les opportunités pour la jeunesse, les femmes ont souvent été sacrifiées au profit d’intérêts personnels. »