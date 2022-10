ibrahima bakhoum : « S’il y a violence et débordements, l’etat ne manquerait pas de l’imputer à Sonko » Pour Ibrahima Bakhoum, journaliste politique, le danger d’une possible arrestation à la suite de violences et débordements n’est pas bien loin. « La rumeur voudrait que le pouvoir soit en train de chercher des moyens de l’arrêter. S’il y a violence et débordements, l’Etat ne manquerait pas de l’imputer à Sonko et après le pouvoir pourra le sanctionner pour ces violences. S’il tombe dans ce piège ce sera de sa faute », soutient l’ancien directeur de publication de Sud Quotidien.

une stratégie de proximité portée dans les zones rurales Du côté des partisans de Sonko, on se veut plus optimiste. Cette mobilisation fait partie d’une grande stratégie de « consultations et de concertations » avec la base à moins de 16 mois de l’élection présidentielle. Ce lundi (aujourd’hui), il va se rendre dans la grande commune de Malicounda, à côté de la ville de Mbour. à chaque étape, les « problématiques locales du département » sont abordées comme « le foncier, le tourisme, la pêche et le chô- mage des jeunes », explique Mamadou Sidy Fall, responsable de la communication digitale du Pastef de Mbour.

