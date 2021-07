Cela fait longtemps que je n’ai plus entendu de paroles publiques saines et à la hauteur de la gravité de l’heure, des enjeux et défis auxquels le Sénégal est confronté. Entre écouter Sonko parler ou écouter Macky Sall parler, il n’y a plus photo, le choix est vite fait. Sonko parle aux coeurs et aux âmes. Macky Sall, lui, s’adresse aux fantômes du Sénégal. On se demande même maintenant qui fait mieux le président de la République et qui fait le tocard et le coquin. Ce n’est plus un secret : à chaque fois que Ousmane Sonko ouvre sa bouche, le Sénégal brille et sous la lumière de ses actes et mots de tous les jours, se révèlent plus grandes encore l’incompétence et la médiocrité de Macky Sall et ses ouailles. Quand j’écoute Ousmane Sonko, j’ai désormais du mal à écouter Macky Sall.

C’est devenu une grande souffrance, une autoflagélation que d’avoir Macky Sall en face d’un écran. Ce n’est pas que je zappe la télé, c’est que finalement, il me donne envie de la casser. Mes oreilles, elles, n’acceptent plus son accent. Quant à ma tête, elle ne peut plus supporter la souffrance de sa médiocrité discursive, son indolence, son inintelligence et son manque de saveurs à tous points de vue. Sonko ne fait pas que révéler l’irresponsabilité de Macky Sall, il suscite désormais une grande interrogation : est-ce que Macky Sall est véritablement saint d’esprit ? Est-ce qu’il n’est pas temps de se poser des questions sur la santé mentale de ce qu’il nous est donné, malheureusement, comme président de la République. Parce qu ‘un président de la République aussi insouciant, aussi je-m’enfoutiste, le Sénégal n’en a jamais connu. Cette anomalie de la République, il nous faut, nous en occuper. Et Sonko donne la voix et la voie de l’exemple, en faisant ce que la politique doit être, du service pluriel envers son peuple, dans la vérité, la gravité, s’il le faut, mais toujours avec du sérieux, du respect et de l’empathie.

Alioune Badara Seck dit ABS,

Ancien député du PDS, ancien conseiller technique du président Wade

Expert en intelligence économique et affaires internationales.