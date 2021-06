Et d’ajouter : “je le dis haut et fort, je suis député à l’Assemblée nationale. J’ai été élu au mois de juillet 2017, au mois de juillet 2022, je leur rends véhicule et carte, et je ne serais plus député dans ce pays.”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy