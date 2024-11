Ousmane Sonko: “L’achèvement du système est prévu pour le 17 novembre”

XALIMANEWS: (Lesoleil) À l’instar des autres localités déjà visitées par le Premier ministre, la région de Tambacounda a fortement mobilisé pour accueillir Ousmane Sonko. Le stade régional de Tamba a été choisi pour organiser le méga meeting du pôle Sud-Est, polarisant les régions de Kédougou et de Tamba. « Je suis particulièrement ému de voir que Pastef procure autant de joie, de bonheur et d’espoir à la population sénégalaise », a relevé Ousmane Sonko pour saluer la grande mobilisation qui lui a été réservée. Il a enchaîné : « Nous n’avons pas d’autres choix que de réussir le projet pour lequel des fils du pays ont perdu la vie. Partout où nous sommes passés, c’est de l’espoir mais aussi, et surtout, de la certitude que nous notons. »

« Le système est agonisant, il faut l’achever »

Ayant adopté une campagne thématique définie par pôle, Ousmane Sonko est revenu sur les potentialités du pôle Sud-Est, qu’il considère comme le plus riche théoriquement. Il regrette cependant que cette richesse n’ait pas été bien exploitée au profit des citoyens, mais plutôt au bénéfice d’intérêts particuliers. Il s’engage à corriger cela afin que la richesse de cette zone profite aux fils du pays. « Le système est agonisant et, lorsque le système est agonisant jusqu’à la moelle épinière, il faut l’achever. L’achèvement est prévu pour le 17 novembre prochain », a déclaré Ousmane Sonko, sous les applaudissements et les cris de ses inconditionnels.