Ousmane Sonko: « Macky Sall, Amadou Ba et Moustapha Ba devront s’expliquer devant la justice »

XALIMANEWS-La bonne santé financière du Sénégal vendue par les anciennes autorités n’était que du « mensonge ». Les mots sont du Prmeier ministre Ousmane Sonko.

Selon lui, les données présentées aux partenaires techniques et financiers étaient erronées. « On nous a présenté Moustapha Ba comme le meilleur ministre des finances alors qu’il a présenté des données fausses, sciemment montées. Il l’a fait avec la complicité du Premier ministre Amadou Ba et du Président Macky Sall. Mais ils devront s’expliquer devant la justice », a-t-il dit.