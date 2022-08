La consigne est claire. Elle est adressée directement à Macky Sall. « Si la ‘’victoire’’ de Yewwi Askan Wi est confisquée, nous allons en découdre avec ce régime. » C’est le mot d’ordre lancé par Ousmane Sonko, leader de Pastef, aux militants sympathisants et jeunes du pays. «Restez à l’écoute. On vous donnera des consignes claires et limpides. S’ils nous confisquent notre victoire, nous allons en finir avec eux », a déclaré le maire de Ziguinchor. Il a aussi mis en garde la justice et les forces de l’ordre avant de les appeler à se ressaisir et de ne point suivre aveuglément les ordres venant d’en haut.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy