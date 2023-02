L’histoire qui lie MACKY Sall à Ousmane Sonko, n’est pas certainement celle qui nous est contée dans le célèbre roman de Birago Diop. Même si du point de vue de la préoccupation, de l’acharnement et de l’importance de l’os aux yeux de Mor Lam, à ne pas vouloir partager son os, l’on peut tout de même y voir une similitude sur la forme. Ousmane Sonko, n’a jamais eu de bonheur avec son bourreau Macky Sall. Après l’avoir démis de ses fonctions d’inspecteur des impôts et domaines et l’avoir radié de la fonction publique, Macky Sall comme un diable (Deum) face sa proie s’acharne sur ce digne fils du pays dont le seul tort est de dire non et de s’opposer contre ses dérives autoritaires et sa gestion catastrophique des affaires de la république. Sa manière de gérer la propriété de toute une Nation.

Ousmane Sonko est une réalité politique incontournable. Un acteur politique ou simplement un produit involontairement ´made by’ Macky Sall. Je l’ai entendu se comparer tout dernièrement à des opposants d’occasion comme le fut Wade contre Diouf, ( il entrait et sortait dans les gouvernements de ce dernier ) mais également comme un Idrissa Seck qui n’en a jamais été un. En plus, mettre son nom à côté d’un type comme Idrissa Seck est juste une belle erreur de com. Monsieur Idrissa Seck et nul autre dans le paysage politique sénégalais n’a jamais obtenu des sénégalais, en terme d’audience et d’ancrage affective, ceux dont vous jouissez de nos jours.Vous avez le vent en pourpre monsieur Ousmane Sonko !

Point de modestie en politique ! Car vous êtes l’espoir de toute une jeunesse désemparée, désorientée et sans espoir pour leur avenir. Cette nouvelle génération de jeunes qui n’ont pas la possibilité de monnayer leur talent encore moins leur force physique si ce n’est dans les arènes de lutte, cette catégorie, la plus importante et la plus imposante de la société sénégalaise a dit oui au discours et au projet de leur idole. C’est cela la réalité et vouloir fermer les yeux sur cette réalité ressemblerait à de la jalousie pour certains et de lâcheté pour d’autres.

Par ailleurs, comme des vociférés, des mercenaires du Macky se sont jetés sur la personne du pauvre, celui dont rien ne prédestinait à cette posture politiquement très enviable mais socialement très inconfortable.

Comme un os, OS est dépourvu de sa chair humaine par une meute d’affamés ! Dans le jargon Wolof on aurait dit « Deum yi lekk nay ko »

Cela est d’autant plus vrai que toutes les stratégies de liquidation ont échoué par la volonté de Dieu mais également par une résistance populaire spontanée notée sauf hier et à ma grande surprise par ses partisans et ses défenseurs naturels qui s’insurgent contre toute forme d’oppressions perpétrées contre cette petite silhouette qui n’a que quelques grands gaillards affaiblis et désarmés, pour assurer sa protection contre toute une police et une armée dotées d’instruments de répressions de dernière génération. Malgré cela Ousmane Sonko fait trembler toute une république à chaque fois qu’il le désire.

Mais est ce une raison pour tenter de le liquider physiquement ?

La vie de l’homme est en danger les gars, Focus sur sa sécurité First !

Ce qui s’est passé hier au sortir du tunnel de Soumbedioune est très éloquent. Fracasser sans aucune raison plausible les vitres de son véhicule pour l’extirper et le conduire de force chez lui, reste une bavure policière de plus et de trop ! Or, si aucune résistance ne fut notée de sa part, c’est simplement pour déjouer une en tentative publique et manifeste d’humiliation. Bien joué Ousmane, ce fut la bonne posture !

Enfin, ce que je n’ai pas toujours compris, c’est le manque de réaction de cette jeunesse, cette foule qui l’accompagnait pour aller le soutenir contre ce vaurien, doublé de voleur avec ses airs d’ivrogne. Suivez mon regard pour le nommer à ma place . Voyez vous, en un laps de temps, monsieur s’est engraissé au point qu’il devrait normalement être la cible des ces « Deums » qui tentent aujourd’hui de ronger ce qui reste de l’homme, les os de l’espoir de toute une génération. Celui là que ses partisans appellent affectueusement président OS mais moi je le nomme l’OS du Macky !

J’ai eu énormément peur hier, mais j’ai eu mal aussi en suivant une scène inédite dans le convoi du leader de l’opposition. Car cette nouvelle forme de tentative de liquidation de l’opposant, après celle qui voulait passer par une pute d’un salon de massage, devenue par la même circonstance la pute attitrée de la république. Juste une question en passant : pourquoi personne, parmi ceux qui ont été cités comme client de cette prostituee, n’a osé porter plainte?

J’avais d’autant eu peur, que cette nouvelle forme de liquidation non conventionnelle, n’aurait jamais eu d’auteur manifeste ni de coupable présumé, celui sur lequel on pourrait mettre une photo, une image ou tout simplement un nom. Puisque relevant de l’ordre du surnaturel !

A noter que n’importe quelle personne cesse d’en être une, si par malheur elle tombe dans les bras du diable( Deum) pour devenir une proie, un festin . Et c’est là où nous en sommes avec cet affrontement au sommet entre Sonko – Macky.

Macky va t’il ronger finalement l’os ?

Ou bien OS va t’il nous débarrasser de Macky et ses valets circonstanciels ?

Let’s wait and see !

Madère fall

USA