XALIMANEWS- Ousmane Sonko reprend le « Nemekou tour » avec 140 médecins pour des consultations gratuites et des campagnes de reboisement, de Set Setal dans tout le Sénégal. . « Nous irons à la rencontre des populations partout au Sénégal et nous souhaitons y passer de long séjour, par exemple 20 jours », a annoncé le président du Pastef. Ousmane Sonko et ses camarades ont élargi le « Nemekou tour » aux Vacances Patriotiques (VP) qui intègre les Vacances Agricoles Patriotiques (VAP), les Vacances Médicales Patriotiques (VMP), les Vacances Citoyennes Patriotiques (VCP). . Sur le volet sanitaire, Sonko révèle que « 140 médecins et infirmiers au sein du parti ont conçu un document important et décidé de faire le tour du Sénégal pour donner gratuitement des consultations médicales, des opérations cataractes, des circoncisions massives, des dons de médicaments ». Pour le volet Vacances citoyennes patriotiques (VCP), le leader du Pastef promet des actions de terrain. “nous allons organiser des activités de reboisements, sportives, de Set Setal (des écoles, mosquées, places publiques etc) », a-t-il laissé entendre.

