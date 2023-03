Le temps presse pour le leader de PASTEF qui doit faire face, ce 16 mars, au juge dans le dossier l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang. Procès dont son avenir politique dépend. «On ne permettra plus à Macky Sall de se choisir des candidats», prévient l’ancien parlementaire, avant de tirer encore à boulets rouges sur les magistrats qu’il accuse d’obéir au doigt et à l’œil au président Macky Sall. «La loi est la loi du peuple et non celle des juges», fulmine l’opposant qui entend déployer toutes ses forces pour combattre le régime du président Sall qui ne «gouverne que selon ses humeurs».

«Le temps des discours est révolu. On n’a plus rien à disserter sur Macky Sall qui n’a aucun respect pour les Sénégalais dans leur ensemble. Il n’est mu que par ses intérêts propres, les intérêts de sa famille, et ceux de son clan» a indiqué le maire de Ziguinchor, avant de se défouler sur le président qu’il accuse d’attenter à sa candidature en vue de la présidentielle du 25 février 2024. Raison pour laquelle, il appelle les populations, surtout les jeunes à «se tenir prêts au combat et à faire face à Macky Sall qui ne connait que le rapport de force».

