Ousmane Sonko sur les accords de pêche: “je ne dirais pas qu’il n’y aura plus d’accords, mais tout sera négocié à 80% au profit du Sénégal’’

XALIMANEWS: La tête de liste nationale de la coalition Pastef les patriotes, Ousmane Sonko a promis, lundi, à Mbour (Ouest), de renégocier les accords de pêche signés entre le Sénégal et l’Union européenne, afin de faire profiter aux Sénégalais les ressources halieutiques du pays à hauteur de 80%.

‘’Le président Bassirou Diomaye Faye, dès son élection, a reçu Louis Michel, le président de la Commission de l’Union européenne et lui a notifié que nous ne pouvions plus continuer avec les accords de pêche (en vigueur) et (que nous allions) les négocier’’, a dit le candidat aux législatives du 17 novembre prochain.

‘’Ces accords arriveront à terme au mois de novembre. Et je ne dirais pas qu’il n’y aura plus d’accords, mais tout sera négocié à 80% au profit du Sénégal’’, a promis M. Sonko, lors d’un meeting départemental à Mbour au deuxième jour de la campagne électorale.

Ousmane Sonko s’est félicité ‘’des avancées majeures réalisées’’ par le nouveau régime, en l’espace de six mois, dans le secteur de la pêche.

‘’En six mois, nous avons livré 1.875 moteurs hors-bord subventionnés à hauteur d’un million de FCFA, au profit des pêcheurs”, a-t-il dit, évoquant aussi la distribution gratuite de 6.000 gilets de sauvetage aux communautés de pêcheurs’’.

Il a aussi annoncé la livraison des travaux de réhabilitation du quai de pêche de Joal, le lancement des travaux du service départemental de la pêche de Mbour et la construction prochaine du siège du conseil local de pêche, ainsi que des postes de contrôle des pêches de Popenguine et de Joal.

Évoquant la question de la migration irrégulière, le leader politique a invité la jeunesse sénégalaise à rester au pays pour le construire.

‘’Nous ne vous laisserons pas prendre des pirogues et sortir du pays’’, a martelé Ousmane Sonko, à l’intention de la jeunesse sénégalaise.

‘’La pression sociale ne doit nullement être un prétexte pour risquer sa vie”, a-t-il estimé, soulignant que “la jeunesse est la première ressource du pays’’.