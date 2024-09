Mame Boye Diao choisit Pastef pour les législatives

XALIMANEWS: Les jeux d’alliances se poursuivent en prélude aux futures législatives prévues le 17 novembre prochain.

Selon Sud Quotidien dans sa publication du jeudi, le candidat malheureux à la présidentielle de 2024, El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a jeté son dévolu sur le parti au pouvoir. Le président de la Coalition Diao 2024 a ainsi décidé de soutenir le Pastef dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko pour les élections législatives du 17 novembre prochain.

« En toute logique, et conformément à sa démarche de rupture, la coalition Diao 2024 votera pour la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane Sonko », rapporte un communiqué rendu public hier, mercredi 25 septembre. Le président de la coalition Diao 2024 explique sa décision par le choix porté par les Sénégalais sur Bassirou Diomaye le 24 mars dernier à l’occasion de l’élection présidentielle. « Ce jour-là, le peuple a choisi le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce choix, exprimé par les Sénégalais, doit se refléter aux urnes lors des élections législatives anticipées du 17 novembre, afin de donner corps aux politiques publiques établies dans le cadre du projet Un Sénégal Souverain, Juste et Prospère », a fait savoir le maire de Kolda. Candidat pour la première fois à une élection présidentielle le 24 mars 2024 en présentant le projet de société « JUBANTI SUNUGAAL-GUI », El Hadj Mamadou Diao, ancien Directeur des Domaines mais aussi ancien Directeur général de la Caisse de Dépôt et des Consignations sous Macky Sall en est sorti avec 0,33% des voix.

Avec Sud Quotidien