Ousmane Sonko a fustigé le comportement de la RTS vis-à-vis de l’opposition. Le leader de pastef, lors du point de presse de Yewwi Askan Wi ce jeudi a déploré le fait que l’opposition ne peut jamais accéder à la RTS. « Il y’a la question du CNRA que l’on doit aborder. Il est temps que les gens de la RTS comprennent que c’est un média public financé par le budget des sénégalais. Pourquoi l’opposition ne peut jamais accéder à ce medium ? Vous ne les verrez jamais couvrir une activité de l’opposition. Il n’y a pas de représentant de la RTS ici, alors que si c’est Benno Bokk Yakaar ils sont là-bas. Il faut que ça cesse ! C’est nous qui finançons la RTS, et la charte est très claire : la RTS doit couvrir les activités de toute l’opposition. Elle doit même avoir des émissions plurielles. Il y’a même une émission qui s’appelle pluriel où ils doivent inviter l’opposition. Vous ne verrez Ousmane Sonko que pendant la campagne électorale. Est-ce normal ? Mais tous les jours ils nous bassinent avec Macky Sall ceci, Macky Sall cela », a martelé Ousmane Sonko. Le leader de Pastef d’ajouter, « ensuite, comment on peut dire que les journalistes qui sont candidats n’ont plus le droit de présenter des émissions, alors que la RTS est dirigée par un candidat. Est-ce que ça c’est normal ? Ces questions nous allons les poser, et il est temps que cela cesse parce que ça a assez duré ».

