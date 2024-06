Ousmane Sonko, un chef de parti politique ne peut pas être un bon patriote ! (Par Madére Fall)

Je suis un acteur pour ne pas dire un activiste (même si de nos jours tous les, calomniateurs, vendeurs d’illusions adeptes de live) se réclament comme tel.

Observateur et fervent patriote qui a choisi la patrie au détriment d’un quelconque parti, fut-il le parti au pouvoir qui s’est approprié, parfois bêcheur, l’épithète patriotique.

Si besoin, laissez moi vous rappeler que le vrai patriote est indépendant de toute allégeance politique et ne prêterait serment de fidélité et de loyauté qu’à sa patrie. Loin des patriotards qui émergent opportunément partout, le seul esprit de parti qui importe pour l’authentique patriote c’est un attachement sans concession à notre cher Sénégal.

C’est cela un vrai patriote!

Ousmane Sonko n’est pas un bon patriote puisqu’ il est partisan !

Son pastef, son parti compte plus que tout autre, il nous le montre à travers ses agissements et ses nominations partisanes, claniques….amicales !

C’est le parti avant la patrie, du vrai Macky Sall en gestation !!!

Des nominations aux allures d’un complexé qui justifie ses choix par rapport aux détenteurs de cv parfois fantaisistes, truqués et qui font rire parfois

Tout le monde est Docteur au Sénégal, même Aïda Mbodj !!!

Soyons sérieux !

Les Master2 et autres Docteurs es machin ne sont pas toujours les plus capables.

Nous savons tous que choisir c’est difficile car toujours certains seront laissés en rade, mais essayons d’être plus justes et plus équitables . C’est le Sénégal qui y gagne !

Madère fall

USA