XALIMANEWS: Sur « Ali Imran » tv où il intervenait, Oustaz Alioune Sall est revenu sur le théâtre « Thiey Adji Sarr » dans lequel la troupe de Sanekh a eu à participer. Selon lui, « C’est un peu flagrant » vu la similitude avec l’affaire Adji Sarr. Les images du théâtre restent souvent marquantes surtout celui du groupe « soleil levant ». Pour lui, le théâtre doit servir à sensibiliser et éveiller les consciences et non à se mêler de la vie des gens . « L’Islam interdit de se moquer des autres. On ne peut pas prendre le nom de quelqu’un que l’on connaît tous et vouloir l’assimiler à un tel scenario », a dit Oustaz Alioune Sall.

