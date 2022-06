Les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment les risques de crise alimentaire, ont également été abordés par les deux dirigeants. Enfin, Macky Sall et son interlocuteur se sont projetés sur la prochaine réunion de haut niveau de IDA 20, prévue le 7 juillet à Dakar et qui verra la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement. Macky Sall, qui a été chaleureusement accueilli sur place, participera demain à la session élargie du sommet du G7 au Château d’Elmau. Au menu des discussions: climat, transition énergétique, santé, agriculture et équité genre notamment lutte contre violence faites aux femmes et aux filles.

