Deuxième force politique de l’opposition à l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire « Wallu » n’est du tout épargné par les turbulences qui secouent actuellement le landernau politique sénégalais à cause des candidatures à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Et pour cause, on pourrait assister à un choc des ambitions entre le Parti démocratique sénégalais (Pds), principale formation politique de ce groupe parlementaire et certains de ses alliés dans Wallu en perspective de ce scrutin. Et la première source de tension pourrait venir du côté de l’un de ses fidèles alliés depuis 2012, le mouvement Tekki de l’honorable député Mamadou Lamine Diallo, par ailleurs 7e vice-président de l’Assemblée nationale. Élu sous la bannière de « Wallu Sénégal » lors des dernières législatives, Mamadou Lamine Diallo a été investi le 7 janvier 2023 dernier par le Bureau citoyen national du mouvement Tekki, à l’issue de sa réunion tenue au Centre socioculturel de la Commune de Fann-Point E-Amitié. Le Pds qui s’est toujours, depuis la chute de son leader naturel en 2012, obstiné à ne présenter aucune candidature à l’élection présidentielle que celle de Karim Meïssa Wade, aura du mal à valider la candidature d’un potentiel concurrent à son candidat en l’occurrence, Mamadou Lamine Diallo, au poste de vice-président de l’Assemblée nationale. Outre l’équation du leader du mouvement Tekki, il y’a également celle de l’actuel vice-président du groupe parlementaire de Wallu, Serigne Abdou Bara Dolly. Leader du mouvement « Nekkal fi Askan Wi », élu sous la bannière de l’inter coalition Yewwi-Wallu, l’ancien coordonnateur départemental du parti Bokk gis gis à Mbacké a lui aussi déclaré sa candidature à cette élection présidentielle de février 2024.

