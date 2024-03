Palais de la république : Dernier conseil des ministres de Macky Sall ou la séquence des adieux

XALIMANEWS- Ce mercredi, 27 mars 2024, Macky Sall devrait présider son dernier Conseil des ministres en tant que président de la République du Sénégal. C’est la séquence des adieux pour le Chef et son gouvernement. Le Premier ministre, Me Sidiki Kaba et ses ministres, seront certainement sur les préparatifs des dossiers de passation de service.

Pour nos confrères de PressAfrik, la question se pose à savoir si le président de la République va demander à ses ministres de rester disponibles à chaque fois que cela sera nécessaire pour accompagner par leurs conseils et avis le prochain gouvernement de Bassirou Diomaye Faye.